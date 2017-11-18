Ponen a trabajar a los burócratas

SAN BUENAVENTURA, COAH.- El Juzgado Quinto de Distrito rechazó el amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio que solicitaba la aprobación para que los directivos del mencionado organismo se separaran de sus labores para desempeñar sus respectivas carteras pero cobrando su sueldo íntegro.

La respuesta de la negativa llegó la mañana de ayer a las oficinas del apoderado Jurídico Jesús Moreno Cárdenas, quien a su vez llevará a cabo las acciones conducentes para que dicha resolución sea respetada por el sindicato y que quienes ostenten una cartera la desempeñen a la par con sus labores por las que el Municipio les está pagando.

Fue la Jueza Quinto de Distrito María Elena Hipólito Moreno quien apuntó en el apartado de la Resolución; Que se sobresee el Juicio de Amparo promovido por Miguel Ángel de los Santos Pinales y Desiderio Neira Correa contra actos que reclama del Presidente Municipal y Ayuntamiento de San Buenaventura Coahuila de Zaragoza precisado en el Considerado Segundo de esta sentencia y por los motivos expuestos.

El Jurídico Municipal dijo que tal y como lo indica la resolución de la Jueza, ellos notificarán al Sindicato para que sepan que todo se manejará dentro de la ley como está establecido a fin de que no haya problemas.

Dijo el apoderado jurídico Municipal

Ellos tendrán que acatar la disposición del Juzgado porque así lo marca la ley y se tiene que respetar.