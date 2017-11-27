Ponen en marcha Escuela para Padres

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Para brindar a los padres de familia herramientas que conozcan el desarrollo de sus hijos en los aspectos sicológicos, físico, cognitivo se puso en marcha la Escuela para Padres la cual servirá para que comprendan la importancia que tiene el hecho de que sus hijos cumplan con el plan educativo desde preescolar.

Nivel que a consideración de muchos padres de familia no les dan la debida importancia y que incluso devalúan, siendo que es donde se sientan las bases para la educación básica posterior.

Ariadna Berenice Romeo Sánchez, supervisora de la Zona Escolar 212, comentó que desde el momento en que los padres de familia le restan importancia a esta etapa escolar se pierde la oportunidad de sentar los valores que lleva a la educación básica secuente y con ello los valores y relaciones positivas entre los alumnos.

Citó que es un trabajo compartido entre personal docente y padres de familia, sobre todo en la prevención del Bullying, problema que domina en todas partes y que es necesario evitar, para eso se trabaja con los padres de familia para que estos lleven el mensaje a sus hijos que a su vez lo reflejarán en el plantel educativo al que acuden.

La supervisora dijo que sin excepción todos los planteles educativos están dentro del programa Escuela para Padres y que los padres que participan lo hacen previo compromiso de acudir a once sesiones porque de ellos depende que el mensaje llegue al resto de los padres de familia.

“ Esta claro que todo lo que el niño vive en su casa lo refleja en la escuela y queremos que eso sea bueno, además se trata de ver la responsabilidad de cada quien, comenzando con los padres de familia, su función, los maestros igual y los alumnos la parte que les toca, que cada uno aporte pero a la vez lo que pueden hacer en conjunto”, dijo la entrevistada.