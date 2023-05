"POR FAVOR, COMPRENME MIS TACOS DE OLLA": DON ROSALÍO

Dice un dicho popular "que no hay peor lucha que la que no se hace" y prueba de la veracidad de estas palabras, es el caso de don José Rosalío Gracia, quien, desesperado por no tener ventas en su carrito de tacos de olla, pidió el apoyo de la población a través de redes sociales.

Desde hace 20 años, don Rosalio se instala en la esquina de la calle Hidalgo con Miguel Blanco, frente a una tienda departamental en la zona centro de Monclova, para vender sus ricos tacos pero debido a la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA), sus ventas cayeron y se vio afectado al igual que el resto de los comerciantes ambulantes.

Explicó que por día hace 9 kilos de tacos de olla, en un horario de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde vende entre 6 y 7 kilos, pero también trata de ir vendiendo en su recorrido desde las colonias del Oriente hasta el primer cuadro de la ciudad.

El resto de la comida se lo da a una familia que conoce y que también está siendo afectada por la crisis económica, pues opina que es pecado tirar la comida ya que es sagrada.

"De ahí sacamos nuestro sustento para nuestra familia pero como está parado el pago de los trabajadores, nosotros andamos batallando para terminar con la mercancía. La mayoría de los clientes compran media o hasta 20 pesos de tacos porque no tienen mucho dinero".

Señaló que para que los clientes lo prefieran les regala un taquito extra y que en otra ocasión que acudan a la Zona Centro, lleguen con él a comprarle más y poder seguir sustentando a su familia, compuesta de su esposa y cuatro hijos menores de edad.

"Aquí andamos en la lucha y a como Dios nos dé y ayude", dijo Don Rosalío, quien gracias a la publicación en Facebook, muchas personas se han unido y varias le han comprado media o una docena de tacos para ayudar en su economía.