Premia Hugo a futbolistas

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En San Buenaventura se llevó a cabo la final del torneo de copa en la Liga Municipal de Fútbol categoría Libre, reuniendo a familias y aficionados en una agradable convivencia.

Las porras y buena vibra se dejo sentir en competido juego que al calor del clima, elevó el ambiente en las gradas desde donde se notaba el sobreesfuerzo de los futbolistas.

El juego tuvo que definirse en tiempos extra, coronándose campeón el equipo Cruz Azul, ante su rival Toros 18 con un marcador de 3 goles por 2.

Al finalizar el partido se llevó a cabo la premiación establecida por el alcalde municipal Hugo Iván Lozano Sánchez acompañado del regidor de deportes Antonio Moreno Portillo y director Juan Martín Martínez.

Se hizo entrega simbólica de los cheques y trofeos como parte del encuentro para que los jugadores libres disfruten o le inviertan a uniformes con el dinero en efectivo que se entregó a los primeros dos lugares.

Por su parte al campeón goleador se le apoyó con material deportivo que incluye su respectivo tachón para motivación de su esfuerzo.

Cabe resaltar que para la disputa de dicha final el departamento de Deportes cubrió el costo del arbitraje, como fomento a estos torneos.

En su mensaje el joven alcalde Hugo Lozano felicitó a los 8 equipos que conformaron la liga y anunció que en próximos días inicia el torneo de Liga, haciendo extensiva la invitación a equipos de la región.