Preocupa a Piña restructuración de Altos Hornos

Emociona al Bahameño Chavez Fernander debutar en LMBDaré el 100 por ciento con lo mejor de mí todos los días", aseguró el lanzador en la pretemporada de AcererosStaff / La VozEmocionado por iniciar su primera temporada en México luego de las experiencias vividas en el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie del Caribe Miami 2024, el serpentinero Chavez Fernander, quien nació y creció en las Bahamas, garantizó su entrega diaria para ayudar a los Acereros de Monclova en la campaña venidera.Solamente 10 jugadores nacidos en las islas del Atlántico ubicadas al norte de Cuba y al este de la Florida han alcanzado las Ligas Mayores. Uno de ellos, Ed Armbrister, jugó en la Liga Mexicana de Beisbol entre 1979 y 1980 con Yucatán, Tampico y Nuevo Laredo.¿Cómo se interesó Fernander en practicar el rey de los deportes? "No teníamos mucha gente jugando, pero mi mamá lo puso en la televisión, me encantó ver los juegos y dije ´quiero ser un jugador de beisbol´", explicó tras la práctica de este jueves en el Coloso del Norte.Fue a los 4 años de edad cuando se inició en los diamantes, pero a los 14 se trasladó a Estados Unidos para participar en un campamento celebrado en Florida donde se empapó de la disciplina y aprendió todo lo necesario para convertirse en pelotero profesional.Apenas en 2023, la ciudad capital de Bahamas, Nassau, inauguró el estadio André Rodgers y organizó su primer torneo de beisbol. "A la gente le está gustando cada vez más y están siendo tomados en el draft".Chavez fue seleccionado por Tigres de Detroit en 2018, pero su mejor experiencia llegaría años después cuando participó en el certamen clasificatorio y, eventualmente, el Clásico Mundial 2023."Drew Spencer, manager (equipo de la Gran Bretaña), mostró interés en mí y me preguntó si quería representar al país y jugar y dije que claro que sí, cualquier cosa para ayudar a mi país y jugar para ganar", platicó el nuevo pitcher de la Furia Azul. "La mejor experiencia de mi vida; fue increíble, poder prepararse frente a Mike Trout y Mookie Betts y todos los aficionados".A inicios de 2024, Fernander lanzó con los Criollos de Caguas -su experiencia invernal abrió nuevos horizontes para conocer el beisbol de otros países- en la Serie del Caribe e incluso rescató un juego contra México. "Tuve la oportunidad de mostrar lo que haría por Monclova; fue una experiencia muy divertida" concluyó.