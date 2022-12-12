Prepara Frontera La Villa Navideña

FRONTERA COAH-. Todo listo para la inauguración de la Villa Navideña de la plaza principal de Frontera, un gran espectáculo que se crea para niños y grandes y que hoy inicia de manera oficial, todo gracias a la colaboración de empresarios que aportaron su granito de arena.

Hasta el día de ayer se estaba construyendo el túnel y las casas de juguetes, se tiene una estación del ferrocarril, un trenecito, así como una máquina de nieve.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, dijo que está muy agradecido con empresarios de Frontera porque fue gracias a su colaboración que se hizo.

Los nombres de las empresas estarán en las casitas que se instalen porque es un tema de gratitud, empresarios de Frontera se pusieron la mano en el corazón y aportaron para el pino, las casas y todo lo demás.

La inversión es de un millón de pesos. Será todo gratuito para los más pequeños del hogar. Hoy a las 6:00 PM es la inauguración.

Una inversión total de cerca de un millón de pesos que no le costó al municipio y que entre las empresas que participan están Teksid, Metelmex, Lazalde, Arcosa entre otras.

“Aunque no hemos iniciado de manera oficial, todas las tardes el trenecito da vueltas, pero hoy a las 6:00 de la tarde vamos a inaugurar, la gente está invitada y todo es gratuito”, comentó.

Además habrá espectáculo, botargas de “Poly y Pol”, dos policías, estará la botarga del ferrocarrilero, santa, palomitas, bombones, todo un gran espectáculo.