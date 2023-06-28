Preparan Kilómetro del Pañal

FRONTERA COAH-. Hoy se llevará a cabo el primer maratón del Kilómetro del Pañal organizado por la gente del Desarrollo Integral de la Familia, por lo que Claudia Verónica Martínez; presidenta del DIF, invitó a la población a donar pañales que serán entregados a adultos mayores y personas con discapacidad.



Es hoy a partir de las 10:00 am para terminar a las 3:00 de la tarde, por lo que se espera obtener una buena respuesta de los fronterenses para que apoyen en esta causa, pues a esta causa se unirán estudiantes así como comercios de la ciudad.

Desde hace tiempo el DIF apoya a adultos mayores y personas con discapacitado con la dotación de pañales por lo que ya se tiene un padrón de quienes resultarán beneficiados y son alrededor de 60 adultos mayores los que estarán recibiendo paquetes de pañales que se entreguen en este maratón, además de tener también en lista a niños que tienen alguna discapacidad.

“Es necesaria la ayuda, nosotros recaudamos fondos a través del puesto que tenemos en la unidad deportiva ‘Papo Ríos’, sin embargo nos enfocamos más en la compra de aparatos ortopédicos y muy pocos paquetes de pañales y al haber que hay mucha necesidad es que empezamos con este programa, esperando que resulte de manera favorable”, comentó la presidenta del DIF Frontera.

Hizo un exhorto a comerciantes, empresarios, funcionarios y la sociedad en general, para que sean partícipes en la primera edición del ‘Kilometro del pañal’ y poder lograr o bien superar la meta que buscan.