Preparan la entrega recepción

Mario Valdés/La Voz- FRONTERA, COAH.- Pese a que no hay un fecha límite para poder ingresar y entrar de lleno con el proceso de entrega recepción, el alcalde electo de Frontera, Roberto Piña, dijo que esperan la fecha del 15 de noviembre, día en que se abrirían las oficinas para iniciar con este trámite de cambio de administración.

El edil electo, manifestó que aunque ya se ingresé desde hace dos meses el oficio con la solicitud, no tienen prisa, ya que actualmente se está enfocando en aterrizar los proyectos y de ir preparando el camino para para el primero de enero.

"Por nuestra parte no tenemos prisa, aunque ya sometimos el oficio, pero no sabemos si ese día nos vayan a dar ya la luz verde, o bien tengamos que esperar otros días más, de todas formas tenemos hasta el 1 de enero, la situación es que no sabemos una fecha exacta", explicó.

Del mismo modo dijo que los proyectos en los que basará su administración están cimentándose, pues a eso se ha estado dedicando, con la visita y reuniones a diversas instancias, y con la misma sociedad, con quienes "rebota" las ideas y toma otros puntos de vista.

Así mismo indicó que hasta el momento desconocen la situación al interior de las finanzas, de la ley de ingresos y de otras instancias que ya se enterarán cuando se les brinde la oportunidad de poder revisar la situación del ayuntamiento que encabezará a partir del 1 de enero del 2022.

.

EN CONTEXTO

.- Aun sin iniciar el proceso de entrega recepción el alcalde electo de frontera Roberto Piña

.- Esperan que la fecha de apertura sea en 15 de noviembre

.- De momento se desconoce la aprobación de la Ley de Ingresos y otras instancias que afectarán a la siguiente administración