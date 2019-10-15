Preparan llegada del Doctor Vagón

Frontera, Coah.- El Alcalde Florencio Siller Linaje, supervisó la mañana de este martes la antigua Estación de Ferrocarril para constatar que el lugar esté en las condiciones para recibir al Dr. Vagón que empezará a dar servicio el próximo viernes 18 de octubre.

Por gestiones de nuestro Alcalde lograron que el Tren de la Vida llegue a Ciudad Frontera.

La atención se dará a 550 personas comenzando a repartir las fichas desde las 6:00 de la mañana.

La atención médica será para toda la familia con médicos especialistas en Ginecología, Pediatría, Geriatría, laboratorio y muchas más.

Se invita a nuestra comunidad que asistan con el Dr. Vagón donde estarán ofreciendo servicio médico totalmente gratuito, terminando el lunes 21 de octubre.