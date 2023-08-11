Presenta Museo “Mar de Tetis”

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Los artistas y hermanos coahuilenses Avelina y Alejandro Fuentes Quezada inauguraron la exposición de su innovadora obra “Mar de Tetis” en el Museo Génesis de Cuatro Ciénegas, inspirada en el pasado prehistórico de Coahuila, cuando estuvo cubierto por el agua

En representación del alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez, asistió el regidor de obras públicas Hilario Manrique, aprovechó para felicitar a los jóvenes talentosos así como al Museo Génesis 4C, por darle gran valor al emblemático lugar y laboratorio del Pueblo Mágico.

Durante la bienvenida a este inmueble, se mencionó que Génesis es un proyecto de investigación que busca encontrar la aplicación útil para el ser humano de los procesos únicos de las bacterias que se encuentran en las innumerables pozas del Valle de Cuatro Ciénegas.

Los Artistas fueron presentados con el orgullo de ser hermanos nacidos en Saltillo, Coahuila con grandes aportaciones a la ciencia, Avelina Fuentes Quezada vive y trabaja en París. Tiene un Máster en Artes Plásticas y Ciencias del Arte de la Université Paris 1Panthéon-Sorbonne, en 2010 recibe el Premio al Mérito Virlogeux en Letras y Ciencias Humanas, otorgado por la Chancellerie des Universités de París. Su trabajo ha sido presentado tanto en exposiciones personales como colectivas en el Instituto Cultural de México, La Casa de América Latina, la Galería Scène Ouverte, en la Place Saint-Germain-des-Prés durante el Parcours Saint-Germain, en la Place du Louvreen Paris; en el Museo del Desierto de Saltillo, en el Instituto Sinaloense de Cultura de Culiacán, Instituto de Cultura de Baja California de Tijuana en México; en el Sculpture Art Museum de Qingdao en China; en Kanal 20 en Bruselas.

Por su parte Alejandro Fuentes Quezada vive y trabaja en Saltillo. Es licenciado de la Universidad Autónoma del Noreste en diseño gráfico, anteriormente en diseño publicitario y editorial del Instituto per l'Arte e li Restauro- Palazzo Spinelli en Florencia, Italia. Cuenta igualmente con un máster en animación 3D y efectos visuales en la Vancouver Film School en Canadá. Su trabajo ha sido presentado tanto en exposiciones personales como colectivas: en el Instituto cultural de México, La Casa de América Latina en París; Museo del Desierto, Museo de ArtesGráficas, Espacio Aro, Parque Centro en Saltillo; Plaza Mayor de Torreón; Centro cultural Genaro Estrada en Culiacán; Pinacoteca Jenkins en Puebla; Museo de la Isla de Cozumel; Senado de la República en la Ciudad de México; Arta Galery de Toronto, Niagara Fals History Museum de Ontario en Canadá.

Fascinante Obra

"Mar de Tetis" es un diálogo imaginado entre los dos hermanos, basado en un conjunto de obras orgánicas que exploran los mecanismos de extinción y regeneración en el corazón del desierto de Coahuila. Esta obra hace eco a su pasado marino cuando tapetes microbianos primitivos cubrían el fondo marino. Las piezas están compuestas por sucesivas

capas de sílice, al modo de las estructuras bioconstruidas como estromatolitos. Esta combinación forma un material conocido como concha cerámica refractaria, utilizada en el proceso de fundición del bronce a la cera perdida. La concha cerámica se tiene que romper para liberar el bronce. En el caso de las piezas aquí presentadas, la concha cerámica abandona su condición de deshecho del proceso escultórico, al convertirse ella misma en escultura, creando un maravilloso diálogo, entre vaso y recipiente de vida. Es esta concha que da vida a las esculturas en bronce, pero que al mismo tiempo simboliza el origen de la vida en el planeta y la vida pasada del desierto.

Hace más de 160 millones de años la tierra que hoy habitamos y que recorremos a diario estaba bajo el agua. El prehistórico mar de Tetis cubrió el territorio que, con la disolución de Pangea se convertiría en Coahuila, y hoy aún podemos ver gran parte de sus vestigios.

La fascinación por este hecho ha inspirado a muchos artistas coahuilenses en años recientes, quienes al mirar hacia el horizonte no ven cielos azules, sino la profundidad de un océano milenario, en cuyo antiguo lecho ahora vivimos.

Los hermanos Avelina y Alejandro Fuentes Quezada destacaron las bondades de este Pueblo Mágico que hoy luce fuerte y mejor posicionado con la llegada de nuevas inversiones así como la atracción a sus espacios culturales en este caso Génesis 4C - Museo Vivo y Laboratorio que vale la pena conocer y disfrutar.