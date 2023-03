Presentan "Ficciones del Desierto"

Cuatro Ciénegas, Coah.-Con gran éxito se llevó a cabo la presentación del libro "FICCIONES DESDE EL DESIERTO Antología del Taller Literario y su Tamalera, con la participación de los estudiantes de la Secundaria General Venustiano Carranza de 1o A y 5to B.

Dayane Zúñiga, Bárbara Yadieli de León Ruiz, Valeria García Mijares, Oliver Alessandro Juárez Altamirano son los alumnos dirigidos por el Profr. Jaime Hugo Barrera Cárdenas, con el principal apoyo para difundir la obra entre sus estudiantes.

Asimismo participaron ex alumnos con su testimonio; Leonardo Ortiz; la alumna del CEBTa No. 22 Sofía García Hernández; el Psicólogo Ulises Padilla Flores, docente del CBTa No. 22, miembro del Taller y autor de la antología.

En la exposición se habló del proyecto editorial, donde el Coordinador del taller, compilador y editor de la antología Profr. Miguel García Torres dijo que el taller literario "Ficciones desde el Desierto" es un proyecto de educación no formal fundado en 2015, cuyo fin ha sido promover los hábitos de leer y escribir. Su tallerista y coordinador Miguel García Torres es exalumno del CBTa No. 22 y ahora profesor, Lic. en Letras Españolas.

El club de jóvenes lectores y narradores ha recibido varias distinciones a lo largo de su labor. Entre ellas destaca el Premio Nacional de Fomento a la Lectura y la Escritura 2016 otorgado en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Cd. de México.

Al final se dió un espacio para preguntas y comentarios donde hubo la participación de varias personas.