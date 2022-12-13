Presentan Villancicos Los niños del CAM

San Buenaventura, Coahuila. La Directora del CAM 16 maestra Samantha Castellanos Rodríguez junto a 14 niños acompañados por sus maestros realizó una demostración de villancicos en Presidencia Municipal de San Buenaventura.

Muy emotivos los cantos que los pequeños alumnos interpretaron vestidos con atuendos navideños; con mímica especial, aplausos y exclamaciones de felicidad.

Al término de su presentación el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez los invitó a visitar sala de cabildo donde conversó con ellos, les mostró la galería de ex alcaldes y ofreció aperitivos y bolsita de dulces.

En su mensaje expuso que es muy importante que los niños socialicen y que compartan en diferentes contextos actividades culturales en este caso serían las actividades acordes a navidad.

Las maestras externaron que los niños estuvieron contentos ensayando durante varios días y el viernes en su posada presentarán un baile y villancico por grupo, además de los docentes quienes también montaron una coreografía y presentarán a sus alumnos.

Hugo Lozano dijo que es un gusto para él recibir a los alumnos en la presidencia municipal y ser testigo del talento y entusiasmo que ellos irradian, ademas deseó una feliz navidad a todos los presentes

El alcalde acompañado de los funcionarios municipales y público que acudía esta mañana a realizar trámites se deleitaron con canciones como mi burrito sabanero, Rodolfo el reno y los peces en el río interpretados con mucho ánimo por los estudiantes.