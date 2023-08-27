Preside Alcalde Junta de Desarrollo

Contactanos

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez junto al señor Sergio Eduardo Rodríguez regidor de Desarrollo Rural en el municipio de San Buenaventura sostuvo la reunión mensual con campesinos y ejidatarios de la localidad.

Por Staff / La Voz - 27 agosto, 2023 - 08:27 a.m.
Importantes temas se trataron en la Junta Mensual de Desarrollo Rural.

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez junto al señor Sergio Eduardo Rodríguez regidor de Desarrollo Rural en el municipio de San Buenaventura sostuvo la  reunión mensual con campesinos y ejidatarios de la localidad.

Después del saludo el alcalde agradeció al quórum por la asistencia y entre  otros temas se expuso la lista de los ejidatarios de las  comunidades rurales ya que está en puerta el proceso de renovación.

Se informó de la  identificación oficial SINIIGA para la especie bovina la cual  es a través de aretes que deberán permitir la identificación visual del animal y un componente del par podrá o no contener un dispositivo de radiofrecuencia (RFID del inglés: Radio Frequency Identification) para la lectura a distancia.

Se presentó la MVZ Yoselin Rangel quien expuso temas importantes del saneamiento animal y más adelante se informó sobre el programa de avena subsidiada a favor de los productores.

 
