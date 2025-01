Pretenden de regreso el terreno de panteón

FRONTERA, COAHUILA.- Buscan ejidatarios que les regresen el terreno de Villa Frontera que se usa como panteón municipal, señalan que ellos lo quieren administrar luego que el ex alcalde Roberto Piña no les cumplió con lo prometido.

Durante la mañana los ejidatarios acudieron a la Presidencia Municipal con el fin de tener un diálogo con la alcaldesa, María Aracely Fernández Angulo externó que siguen en lucha del terreno de uso común Villa Frontera y no les han hecho justicia.

"Supuestamente había un convenio con el ex alcalde Roberto Piña de que nos beneficiaria con el salón de actos y pavimento de las tres hectáreas de la colonia, así como de otra que se formará por la colonia Diana Laura, con agua y electrificación, quedó de que en diciembre resolvería".

Además, el ejidatario José Luis Berlanga se vio afectado al quitarle una hectárea que forma parte del panteón el cual ya cuenta con lápidas y sigue dando servicio a la población. Señaló que poco hizo el ex alcalde, pero tienen confianza en que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú les ayude.

"Yo siempre les dije que era de uso común, los títulos que dieron no son válidos porque no tiene titulo de propiedad y los que extendieron no valen, son 10 hectáreas y hasta en eso se equivocaron, no arreglan nada y venimos a informarnos"

Al respecto, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú indicó que están investigando el caso para saber la realidad de la legalidad del panteón, pidió que le dieran el tiempo ya que la pasada administración no les dejó nada de información de los diversos departamentos.

"Ya hay lápidas ahí, nosotros estamos en blanco y estamos iniciando de cero en todos, pero este tema ya lo encargué al Secretario del Ayuntamiento".