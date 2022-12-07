Previenen ciberbullying en escuelas

SALTILLO, COAH.- Gabriela Franyutti García, titular de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que a la fecha se han llevado pláticas preventivas a más de 43 mil estudiantes de distintos planteles durante el presente año.

La funcionaria detalló que en coordinación con el Comisionado Federico Fernández Montañez es importante brindar información oportuna a la niñez y juventud de Saltillo para su bienestar.

Franyutti García agregó que dos de las pláticas más solicitadas por los planteles educativos en la ciudad son: “No lo envíes, no lo compartas” y “Prevención del acoso escolar”.

“La plática “No lo envíes, no lo compartas” aborda los riesgos de las redes sociales como ciberadicción, ciberbullying, sexting, grooming, trata de personas y la Ley Olimpia; está dirigida a alumnos de sexto de primaria, secundaria y preparatoria”, explicó.

Por otra parte, la plática Prevención del acoso escolar contempla temas sobre la violencia escolar (bullying), cómo detectarla, sus consecuencias y cómo prevenir; está dirigida a alumnos desde cuarto de primaria hasta secundaria, finalizó la titular de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito, de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.