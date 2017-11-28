Prohíben a semifijos estar en la vía pública

Castaños.- De acuerdo al reglamento de Construcciones del Estado, se prohíbe estrictamente el comercio fijo y semifijo en la vía pública, en cualquier momento el Ayuntamiento actual habrá de retirar a los comerciantes ambulantes ubicados sobre el bulevar Gustavo Galaz, argumentando que están trabajando de forma ilegal.

El titular de la Secretaría Técnica Jorge Yáñez, dejó en claro que de parte de la autoridad municipal que le compete, no se ha otorgado ningún permiso a los comerciantes ambulantes, por lo que el permiso con el que ellos cuentan es ilegal, “si no hemos actuado es porque ya vamos de salida, pero es completamente ilegal” manifestó.

“No se puede rentar ni se puede sacar lucro sobre la vía pública” informó el titular de Área Técnica, al cuestionar de la situación de tres comercios ambulantes que se dedican a la venta de comida sobre la carretera Gustavo Galaz.

Explicó que se está cuidando la imagen de Castaños y este tipo de comercios dan otra imagen, por lo que en breve estarán notificando a las partes del Reglamento de Construcciones, además de informarles que están de forma ilegal en este sitio. “No se puede rentar, ni se puede sacar lucro sobre la vía pública” finalizó.

Cabe recordar que comercios establecidos denunciaron ante Presidencia Municipal la expansión y remodelación de tres locales ambulantes que se ubican sobre el bulevar Gustavo Galaz entre Guillermo Prieto y Altamirano, solicitan sean retirados del lugar pues además de estar ubicados ilegalmente, tapan la visibilidad de comercios establecidos.

Se informó que la franquicia de Pavorreales se había quejado de la expansión de tres comercios ambulantes que se ubican de forma ilegal sobre bulevar Galaz, sin embargo ambulantes cuentan con un permiso de parte de la Presidencia Municipal el cual les ha permitido trabajar por más de 8 años, permiso que pagan mensualmente cumpliendo en tiempo y forma con lo que se les solicita.