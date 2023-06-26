Promueve Ciénegas cultura gastronómica

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- La Presidencia Municipal de Cuatro Ciénegas a través de la Dirección de Turismo, coordinado con el conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y Gastronómico 7/38 invitan a un proyecto dirigido a los amantes de la cocina.

Será el próximo martes 27 de junio cuando se llevará a cabo la reunión de la “Cocina y las tradiciones de tus raíces”.

La cita es a las 6:00 p.m. en instalaciones de la Central de Autobuses, donde se darán a conocer las bases u principios de este enriquecedor proyecto.

El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana (CCGM) es una organización de la sociedad civil mexicana, que promueve la preservación de las raíces, la identidad y la continuidad de la gastronomía del país.

En el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se tiene una gran proyección a la Cocina Tradicional del desierto de México como parte del Patrimonio Cultural de la Tierra de Venustiano Carranza que tiene su propio sello de identidad y un factor de desarrollo comunitario donde cuentan con recetas maravillosas que se adquieren de los recursos naturales como la uva, dátil, granada, nuez, nopal y la mejor ganadería.

Cuatro Ciénegas además compite en el mundo por la variedad de riquísimos productos que se obtienen de sus impresionantes viñedos.