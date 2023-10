Propone Piña dos predios al ISSSTE

El alcalde Roberto Piña realizó un recorrido por predios de la ciudad en donde podría construirse la nueva clínica del ISSSTE, lo hizo acompañado de Raúl Adrián Castillo Vargas; subdelegado médico del ISSSTE en Coahuila.

El subdelegado dijo que están evaluando la construcción de un hospital para sustitución de la clínica que se tiene en Monclova, están viendo opciones de dónde pudiera quedar esta unidad, mencionó que generalmente les piden como requisito que haya vialidades, transporte, área urbana o cercana del área urbana así como servicios primarios.

Comentó que la clínica en Monclova ya no puede crecer porque no hay terreno y que las condiciones en las que se brinda el servicio no son adecuadas, es un espacio muy reducido y requiere de una unidad más amplia.

El alcalde le mostró dos predios, uno en La Polka donde se tendrá un importante crecimiento en los próximos meses y otro al sur de la ciudad sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Tras hacer la supervisión, el subdelegado comentó que se va a enviar información a la Ciudad de México y serán ellos quienes decidan, se tarda aproximadamente 6 meses en lo que se evalúa y se lleva a cabo el proceso.

Comento que el terreno de 4 hectáreas que mostró el alcalde Roberto Piña, está muy bien contactado, tiene vía rápida y está bien ubicada.

Explicó que el hospital de Monclova tiene 20 camas, se incrementaría a 30 camas más, suficientes para brindarle la atención a los más de 38 mil derechohabientes en la Región Centro, se contaría con quirófanos, especialistas, áreas de urgencias 24 horas del día, los 7 días de la semana, además de un estacionamiento que es muy importante para los pacientes, no se tiene aún monto de inversión pero la clínica de Monclova quedaría posiblemente como medicina familiar.

Por su parte el alcalde Roberto Piña, mencionó que se tiene comunicación permanente y están con toda la intención de apoyar al ISSSTE con lo que se requiera ya que los trabajadores del municipio son derechohabientes y ellos y los fronterenses requieren de unidades de primer nivel.

"Ya habíamos visto el tema pero se necesitaba una visita territorial para que ellos se dieran cuenta de cómo está el espacio, lo he dicho una y otra vez, este sector es área de crecimiento de toda la región, se tiene acceso rápido con Castaños, con San Buenaventura, Nadadores y Lamadrid, ellos pueden llegar aquí cuando antes", comentó.

El alcalde mencionó que este es un proyecto que ellos traen para el próximo año dentro del proyecto de inversión tienen una partida presupuestal para ese ejercicio sí se logra todo lo que se requiere pone a disposición este predio municipal y lo que se requiera.