Ante los ataques cibernéticos que han afectado a instituciones bancarias y usuarios en distintas partes del país, el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, llamó a la ciudadanía y a las empresas a reforzar la protección de sus datos personales para evitar ser víctimas de los delincuentes digitales.

La Policía Cibernética investiga delitos digitales y sigue a los responsables.

El funcionario señaló que la Fiscalía General del Estado cuenta con una Policía Cibernética encargada de investigar las denuncias relacionadas con este tipo de delitos y dar seguimiento a los posibles responsables. Indicó que el fiscal general, Federico Fernández Montañez, mantiene atención sobre esta problemática, mientras que la Secretaría de Finanzas implementa programas y herramientas de seguridad para proteger la información de las instituciones estatales.

Sergio Sisbeles comparte su experiencia tras ser víctima de un ciberataque.

Sisbeles Alvarado reconoció que existe vulnerabilidad ante los ataques de hackers, una situación que se ha vuelto cada vez más frecuente con el avance de la tecnología y el uso de inteligencia artificial. Incluso, reveló que fue víctima de un ataque que afectó su servicio de telefonía personal, por lo que tuvo que cambiar su número telefónico.

Las autoridades estatales implementan medidas para proteger la información de los ciudadanos.

Ante este panorama, recomendó no abrir enlaces de procedencia desconocida, evitar responder llamadas de números que no estén identificados y utilizar mecanismos adicionales de protección, como la verificación en dos pasos. Agregó que las autoridades estatales mantendrán vigilancia sobre estos incidentes y exhortó a la población a tomar precauciones para evitar el robo de información y el uso indebido de sus datos personales.