MONCLOVA, COAH. - Empresarios de Monclova y la Región Centro participaron en los foros regionales de Diálogo Laboral 2026, convocados por la Secretaría del Trabajo de Coahuila para informar sobre la implementación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Nazira Zogbi Castro, secretaria del Trabajo del Estado, explicó que la reforma comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, con una reducción inicial a 46 horas semanales, para después avanzar de manera progresiva hasta alcanzar las 40 horas.

Objetivos de los Foros Regionales

Señaló que el objetivo de los encuentros es que los empleadores conozcan las modificaciones legales, resuelvan sus dudas y comiencen a preparar los ajustes administrativos y operativos necesarios para cumplir con la nueva disposición.

Indicó que algunas empresas ya realizan ejercicios para reorganizar sus procesos productivos y administrativos, pues la reducción de horas podría generar, eventualmente, la necesidad de contratar más personal.

Consideró que la reforma también puede representar una oportunidad para generar empleos, ya que la aplicación gradual permitirá a los centros de trabajo realizar las adecuaciones necesarias y planear nuevas contrataciones conforme avancen las etapas.

Advirtió que la legislación contempla sanciones para los empleadores que incumplan con las disposiciones, por lo que destacó la importancia de que las empresas conozcan tanto las obligaciones como las consecuencias de no acatarlas.

La funcionaria explicó que, como parte de esta estrategia, se realizaron foros en las distintas regiones de Coahuila y que el encuentro en la Región Centro marcó el cierre de estas actividades.

Añadió que las dudas planteadas por los empresarios fueron recopiladas en un catálogo de preguntas frecuentes, donde podrán consultar cómo proceder ante distintas situaciones y cuáles son las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

Impacto Económico de la Reforma

Respecto al impacto económico que podría representar la reducción de la jornada para las empresas, reconoció que implicará mayores costos, aunque consideró que cada centro de trabajo debe analizar sus propias condiciones.

Señaló que todavía existe tiempo para que los empleadores evalúen sus necesidades, revisen sus procesos y realicen los ajustes correspondientes antes de que entre en vigor la primera etapa de la reforma.