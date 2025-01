Protegerán a las abejas

FRONTERA COAH.- La importancia de las abejas en el ecosistema ha llevado a Iván Cano Rojas, un experimentado apicultor del municipio, a proponer un trabajo conjunto con el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil del municipio de Frontera.

Su objetivo principal es establecer protocolos adecuados para el manejo y retiro de colmenas o enjambres en áreas urbanas. Destacó que, en muchos casos, el desconocimiento sobre cómo actuar ante la presencia de un enjambre puede llevar a situaciones de riesgo tanto para las personas como para las abejas.

Por ello, propone capacitar al personal de emergencias en el reconocimiento y manejo seguro de estos insectos.

"Las abejas no son plagas, son indispensables para el equilibrio de la naturaleza, para nuestra supervivencia del planeta. Cada vez que se elimina una colmena, se pierde una parte esencial de la cadena ecológica".

Entre las acciones sugeridas por Cano se encuentra la realización de talleres informativos y prácticos para los elementos de Bomberos y Protección Civil, así como campañas de concientización dirigidas a la población.

"El año pasado me tocó atender 21 reportes de escuela o casas particulares, las personas no saben como enfrentar esos casos, hay que acudir con el equipo, buscando la forma de no maltratarlas, pero si rescatarlas, para luego reubicarlas para trabajar con ellas"

Las abejas son polinizadoras clave, responsables de mantener la diversidad biológica y la producción de cultivos. Sin ellas, la agricultura y los ecosistemas naturales enfrentarían graves consecuencias.