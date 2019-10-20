Proyectan películas a niños en “Dr. Vagón”

FRONTERA, COAH.-Entre los servicios que brinda el Dr. Vagón también proyectan películas aptas para niños y adultos, ya que en uno de los vagones traen una pantalla grande, regalando su respectivo combo de palomitas y mucha diversión.

A las primeras 120 personas que lleguen se les regala las palomitas y un jugo, sentados cómodamente y disfruten de la película para toda la familia.

El Alcalde de Frontera Florencio Siller Linaje los invita para que disfruten del cine, totalmente gratuito.

La administración municipal de Ciudad Frontera agradece al Dr. Vagón por los muchos apoyos que está brindando a nuestra comunidad.