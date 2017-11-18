Quiere “Lencho” puente y hospital

Frontera.-Además de un puente vehicular en la colonia Occidental y el Hospital General, la administración que encabezará Florencio Siller contempla la remodelación de la plaza principal, así como el embanquetado en el primer cuadro de la ciudad.

El alcalde electo informó que concluyeron las encuestas para saber lo que requiere la ciudadanía con urgencia. Los proyectos de Seguridad Pública, Salud, Servicios Primaros e Infraestructura serán prioridad en la administración, también se busca atraer nuevas fuentes de empleo ya que Frontera tiene diversas bondades, sobre todo conectividad carretera y ferroviaria.

La siguiente semana se inician las pruebas del embanquetado que necesita el municipio, para de esta forma prevenir cualquier accidente.

Se analiza la remodelación de la plaza principal donde se contaría con un asta bandera y un sitio en el que se honre a los héroes, además de retirar los árboles (truenos) que quitan la visibilidad del lugar.