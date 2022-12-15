Contactanos
Coahuila

Reajusta Castaños a 126 trabajadores

El director de Recursos Humanos informó que se trata de una estrategia para que no generen antigüedad.

Por Mónica Meza - 15 diciembre, 2022 - 07:39 p.m.
José Ángel García Hernández; director de Recursos Humanos.
En el municipio de Castaños se dio de baja a 126 personas, todo el personal de confianza y es por cuestión fiscal y laboral, es para no generar antigüedad, así lo comentó José Ángel García Hernández; director de Recursos Humanos.

Dijo que desde el inicio de la administración  mediante junta de cabildo se dio a conocer la condición para trabajar dentro del ayuntamiento y todos aceptaron, se estará finiquitando a todo el personal de confianza en cada año para que cuando se termine la administración no dejar ningún pendiente de finiquito.

En enero regresan  trabajar, cada uno de los empleados reciben distintas cantidades de finiquito, además de aguinaldo, prima vacacional, días de vacaciones no cobrados y sueldos y salarios pendientes de cobrar.

El director señaló que los finiquitos dependen del salario de cada trabajar pero el menos va desde los 7 mil y hasta los 40 mil pesos porque además hay quienes tienen dos meses y el año trabajando dentro de la administración, indicó que él mismo está dentro de este trámite de bajas.

