Realiza Cuatro Ciénegas Jornadas de enfermería

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- En el municipio de Cuatro Ciénegas se llevó a cabo la VII Jornada de Enfermería con el apoyo institucional de la Secretaría de Salud Coahuila y con la participación de los principales hospitales de la Comunidad así como la Jurisdicción Sanitaria 05.

En este Jornada se reúnen los profesionales de la enfermería de la región Desierto; es un encuentro formativo con la oportunidad de ir compartiendo proyectos y experiencias para elevar la calidad de atención a pacientes.

Además de exponer protocolos aplicados como el enriquecimiento de las enfermeras de quirófano, salas de trabajo y recepción de datos del paciente, se ofrecieron talleres prácticos

“Acciones de enfermería en calidad y seguridad en la atención a los pacientes” fue el tema principal del Encuentro, donde en representación del alcalde Manuel Humberto Villarreal, acudió la C. Marisela Martínez, regidora de Salud.

El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 Dr. Óscar Ayala Alvizo dirigió las palabras de bienvenida a los enfermeros y enfermeras asistentes.