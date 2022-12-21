Realizan limpieza cerca del arroyo

Para ofrecer espacios libres y seguros para el tránsito de los peatones, el Gobierno Municipal a través del departamento de Servicios Primarios realiza una jornada de limpieza en banquetas y caminos que se encuentran a un costado del arroyo Frontera.

Las cuadrillas del municipio han avanzado con estos trabajos en el tramo que comprende del bulevar Benito Juárez hasta la Carretera 30 por dónde atraviesa el cauce natural.

Américo Castilla, director de Servicios Primarios comentó que se trabaja con retroexcavadoras, palas, machetes, trinches, escobas y otras herramientas para retirar maleza, ramas secas, basura y dejar los espacios en buenas condiciones.

A diario estos accesos son transitados por decenas de personas para llegar con más rapidez a diferentes destinos, por ello el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya ha instruido a su personal operativo mantenerse al pendiente de estas áreas para que no falte la iluminación, limpieza y seguridad.