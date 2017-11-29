Realizarían vacunación y esterilización de mascotas

Frontera.-El departamento de Salud, en coordinación con la asociación Milma y Abogados de los Animales buscan tener la última jornada de vacunación y esterilización de perros, acciones que han venido realizando de forma periódica y que ha dado resultados para la reducción de perros en el municipio.

El doctor Esteban Parra Chayoga, detalló que buscan sea el próximo 10 de diciembre cuando se realice la jornada en la que se ofrecen servicios de desparasitación, esterilización, entre otras, señalando que todo se hace con valoración especializada en el tema.

Explicó que hasta el momento las campañas similares que se han realizado han sido exitosas, ya que al realizar las esterilizaciones se ha logrado reducir el número de perros, sobre todo de los que deambulan en las calles ya que se logra con cada perra que se esteriliza reducir al menos cinco perros más por camada que pudieran tener en promedio.

Explicó que las campañas que realizan son positivas y han tenido grandes resultados con las dos asociaciones, ya que los costos que manejan en los tratamientos de los animales son muy bajos y en la mayoría de los casos no rebasan los 200 pesos en su costo.

Dijo que aún falta por definir con exactitud la fecha, pero tentativamente sería el día 10 de diciembre en un sitio que de igual forma aún no se define y que se estará informando con puntualidad para todos aquellos que estén interesados.