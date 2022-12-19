Reanudan vacunación de los niños

Se reanudó la vacunación contra el Covid-19 para niños de 5 a 11 años de edad, Ana María Banda, regidora de Salud, informó que un 85 por ciento de la población fronterense ya se aplicó el biológico.

El departamento de Salud en coordinación con la Secretaría de Salud y Servidores de la Nacional llevan estás campañas mediante las cuales también los ciudadanos pueden acceder a la dosis de la influenza y VPH para completar su esquema de vacunación.

La semana pasada se realizó una jornada dirigida especialmente para los niños y afortunadamente tuvo mucho éxito es por ello que durante el fin de semana los Servidores de la Nación notificaron al área de Salud que continuarán aplicando primeras y segundas dosis hasta el día 23 de diciembre.

"El día de ayer (domingo) nos avisó Nancy la encargada de Vacunación que si aceptábamos la vacunación obviamente aceptamos, la indicación del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya es que todo lo sea de beneficio para los fronterenses es un sí definitivamente, dijo.

Exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a la vacuna pues esta es muy buena oportunidad pues no se sabe hasta cuándo volverán a instalar un módulo de vacunación para niños pues de acuerdo a información próximamente llegarán vacunación para la población de 18 años de edad.