Recalca alcaldesa Gladys Ayala; Sin bono de salida funcionarios de SB

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La alcaldesa Gladys Ayala dijo estrictamente que para este fin de año y salida de los funcionarios se ha establecido que no haya bonos de salida para los funcionarios de primero nivel, ni niveles intermedios, atendiendo en todo momento a dejar un municipio sano a la siguiente administración, aunado a que desde un principio se sabe que el objetivo es servir al pueblo.

En entrevista, la alcaldesa saliente, mencionó y dejó claramente establecido que los funcionarios, regidores, coordinadores, directores y demás personas que ingresaron con ella durante estos años, no recibirán ningún premio, bono, estímulo ni terminación, por lo que solamente se les entregará lo que por ley les corresponde y lo previamente acordado al ingresar a esta ayuntamiento.

"Siempre nos hemos caracterizado por señalar y ser claros con los funcionarios que aquí venimos a servir y no a servirnos, es por eso que no se contempló ninguno de estos concepto en la salida, obviamente hay personas que van saliendo y se les entrega su finiquito como en todo trabajo, pero no habrá bonos especiales, ni que expongan las finanzas del municipio", explicó.

En contra parte tampoco se ha recibido petición alguna de parte de funcionarios que busquen percibir algún bono especial por término de la administración, sin embargo esto se dejó claro anticipadamente, para no caer en situaciones de contraposición al finalizar estos últimos meses de su alcaldía.

Finalmente invitó a los funcionarios a cerrar fuerte esta administración y trabajar hasta que así lo marque su contrato laboral, pues algunos se irán despidiendo conforme pasen las semanas siguientes y algunos otros, por operatividad, deberán esperar hasta el 31 de diciembre, para pasar la estafeta.