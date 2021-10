Rechazan ´Mando´ por bono de salida

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Seis regidores se mantienen renuentes en aprobar el seguimiento del Mando Único, esto en aparente represalia por no aprobárseles un bono de salida de 60 mil pesos, incluyendo dentro de este grupo están 3 regidores del PRI, 1 de movimiento Ciudadano, 1 de UDC y una más del PAN.

Por su parte la alcaldesa Yolanda Cantú Moncada, aseguró que esta situación es aparentemente en estrago de la no aprobación de dicho recurso, sin embargo afirmó que no cederá ante las presiones que se le puedan poner, aún más cuando se encuentra de cara al cierre de su administración y busca dejar finanzas sanas a la siguiente administración.

Se trata de Juan Ernesto Tellez, Maribel Mendoza y Graciela Irina del PRI; René Arredondo de UDC; Juan Manuel Moreno de Movimiento Ciudadano y Margarita Lumbreras del PAN; quienes en una junta de cabildo previa solicitaron un bono de 60 mil pesos; mismo que les fue negado; y ahora en reciprocidad votaron en contra de la aprobación del sistema actual de Seguridad Pública.

"La verdad es algo que no está en mis manos y si se aprueba o no el Mando Único, aunque lo podemos volver a someter, el asunto es que estamos viendo por dejar finanzas sanas y no podemos anteponer prioridades de otras personas, nosotros tenemos que ver y resguardar el recurso que puede ser usado en otro tipo de situaciones, desde atender la pandemia, hacer obras o bien pagar a proveedores, que es lo que nos atañe en estas fechas", explicó.

Dijo que de antemano la prioridad es el municipio y las actividades para sanear el manejos delas finanzas no para servirse del erario público, por lo que se mantendrá en su postura y ratificó que no habrá "bono de salida", "navideño", n de ningún tipo para los funcionarios de primer nivel.