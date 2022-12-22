Recibiría Frontera 1.3 mdp de Pemex

Durante su estadía en la Ciudad de México, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya estuvo en Petróleos Mexicanos donde le informaron que Frontera esta precalifcada para acceder a un recurso de un millón 300 mil pesos que no es mucho pero combinado con otro recurso puede servir para obras de pavimentación.

El alcalde explicó que anteriormente llegaba a los municipios un recurso de diésel, gasolina y asfalto, hace unos años dejó de llegar debido a los recortes, no a todas las presidencias municipales pero sí a quienes hacían como que el ejercicio de la solicitud de la donación.

Comentó que su equipo lo hizo, metió la solicitud desde que empezó el presente año 2022 y ya les hablaron para decirles que están precalificados para obtener recurso, solamente les pidieron llenar nos formatos y otros requisitos en los que siguen trabajando.

“No es mucho, son aproximadamente un millón 300 mil pesos pero ese recurso lo podemos utilizar junto con lo que obtuvimos del Registro Público Vehicular (Repuve) y ya es un recurso aproximado de 5 millones de pesos que podemos utilizar para pavimentar algunas calles del municipio”, comentó el alcalde.

Dijo que durante su administración se seguirá buscando e insistiendo en obtener recursos para atender las demandas de los ciudadanos sobre todo si se trata de servicios primarios.