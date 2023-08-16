Reconoce Hugo a personal de PC

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez sostuvo agradable reunión con elementos de Protección Civil a cargo del director Fernando Castillo.
Destacó la coordinación que como Administración Pública se ha hecho en colaboración con los tres órdenes de gobierno para atender a cabalidad su labor.
Durante una convivencia de trabajo acordaron emprender con institucionalidad, a fin de atender a la población con las facultades que les compete para reforzar la cultura de prevención y participación responsable de ciudadanos junto a sus autoridades.
Entre otros temas, se estableció seguir con capacitaciones sobre peligros y riesgos para prevenir a la población o atender de forma ordenada las contingencias.
El alcalde pelirrojo también resaltó la relevancia del trabajo coordinado entre protección civil estatal y municipal, para homologar criterios y hacer frente a posibles escenarios de emergencias como los que se han presentado en caso de incendios forestales, desastres o accidentes.
Fernando Castillo director de Protección Civil agradeció al alcalde por esta productiva reunión y por escuchar las necesidades de los elementos, quienes mencionaron que se tiene el apoyo del Ayuntamiento que les ha dotado de uniformes y herramientas de trabajo.
1 / 3
El alcalde pelirrojo también resaltó la relevancia del trabajo coordinado entre protección civil estatal y municipal.
2 / 3
Se estableció seguir con capacitaciones sobre peligros y riesgos para prevenir a la población
❮❯
3 / 3
Se han presentado en caso de incendios forestales, desastres o accidentes.