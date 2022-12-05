Contactanos
Coahuila

Reconoce Hugo labor de Beto.

Felicita al alcalde de Cuatro Ciénegas por los logros del Pueblo Mágico

Por Staff / La Voz - 05 diciembre, 2022 - 06:33 p.m.
Hugo Iván Lozano Sánchez asistió al Primer informe de Resultados de su amigo y homólogo Beto Villarreal.
San Buenaventura, Coahuila.- En su visita al Pueblo Mágico de  Cuatro Ciénegas el joven alcalde de  San Buenaventura profesor Hugo Iván Lozano Sánchez asistió al Primer  informe de Resultados de su amigo y homólogo Beto Villarreal.

Destacando que han hecho una gran mancuerna junto a los alcaldes de la región, externaron reconocimiento por mantener acciones conjuntas de salud, seguridad y cultural.

 “Cuatro Ciénegas ha detonado la Economia de todos nuestros municipios ya que los visitantes a este Pueblo Mágico, aprovechan su paso por San Buena y comunidades para adquirir artículos y comidas  que nuestros habitantes producen. Se ha embonado de muchas maneras en torno a ser el camino a la tierra de bellezas naturales y eso nos  enlaza a generar áreas de oportunidad para la población” dijo Hugo Lozano.

Asistieron también el alcalde de  Monclova Dr. Mario Dávila Delgado, de Nadadores Alejandra Huerta, Sacramento Andrea Ovalle, de Lamadrid Magdalena Ortiz Pizarro y de Ocampo Laura Mara Silva quienes coincidieron con el alcalde de San Buena Hugo Lozano que han hecho un gran trabajo con apoyo del Gobernador Miguel Ángel Riquelme quien ha impulsado esta región centro-desierto.

