Reconoce Hugo labor de Beto.

San Buenaventura, Coahuila.- En su visita al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas el joven alcalde de San Buenaventura profesor Hugo Iván Lozano Sánchez asistió al Primer informe de Resultados de su amigo y homólogo Beto Villarreal.

Destacando que han hecho una gran mancuerna junto a los alcaldes de la región, externaron reconocimiento por mantener acciones conjuntas de salud, seguridad y cultural.

“Cuatro Ciénegas ha detonado la Economia de todos nuestros municipios ya que los visitantes a este Pueblo Mágico, aprovechan su paso por San Buena y comunidades para adquirir artículos y comidas que nuestros habitantes producen. Se ha embonado de muchas maneras en torno a ser el camino a la tierra de bellezas naturales y eso nos enlaza a generar áreas de oportunidad para la población” dijo Hugo Lozano.

Asistieron también el alcalde de Monclova Dr. Mario Dávila Delgado, de Nadadores Alejandra Huerta, Sacramento Andrea Ovalle, de Lamadrid Magdalena Ortiz Pizarro y de Ocampo Laura Mara Silva quienes coincidieron con el alcalde de San Buena Hugo Lozano que han hecho un gran trabajo con apoyo del Gobernador Miguel Ángel Riquelme quien ha impulsado esta región centro-desierto.