Reconoce Hugo labor del IMSS

San Buenaventura, Coahuila.- El Hospital Rural 51 en coordinación con Presidencia Municipal de San Buenaventura conmemoraron el 66 Aniversario de la llegada del IMSS a Coahuila.

En el Auditorio Municipal profesor Cuauhtémoc Cortez Vazquez se dio cita el público en general y participaron en los eventos culturales y artísticos como la exposición de pinturas y fotografías.

La Dra. María Elena Ovalle de la Rosa dirigió unas palabras de bienvenida a los asistentes y autoridades municipales encabezadas por el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez y la regidora de salud Martha Elena Dávila.

1 / 2 Participaron en los eventos culturales y artísticos como la exposición de pinturas y fotografías. 2 / 2 Hugo Lozano reconoció la labor del Seguro Social desde su llegada a Coahuila en especial durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ❮❯

Se presentó una galería de Pintura y Fotografía, Danza Artística y Folclórica, Poesía y la Reseña Histórica que menciona como un 19 de junio de 1957, en Coahuila se implementó el régimen del seguro social obligatorio a través de un decreto publicado en esa fecha en el diario oficial de la República firmado por el presidente de la nación, Adolfo López Mateos.

El joven alcalde Hugo Lozano reconoció la labor del Seguro Social desde su llegada a Coahuila en especial durante la emergencia sanitaria por COVID-19, pues se trabajó en colaboración con las autoridades para atender a través de un convenio a la población.

Por su parte la Doctora María Elena Ovalle recordó que entre el 19 de Enero de 1943 el presidente Manuel Ávila Camacho creó el Instituto Mexicano del Seguro Social para garantizar el acceso integral al desarrollo junto con ellos también se publicó en el diario oficial de la federación la ley del seguro social y en este año ya se cumplen 80 años.

Después de una década se construye en Coahuila la infraestructura idónea para IMSS y ayer se cumplieron 66 años de que se implementara en la entidad el régimen del seguro social a través del decreto firmado por el presidente Adolfo López Mateos, mientras que el IMSS Bienestar nació el 25 de Mayo de 1979 donde el entonces presidente José López Portillo firmó un convenio que formalizó el establecimiento de los servicios de solidaridad social que se ofrecían conjuntamente con el IMSS y lo que era la coordinación general del plano nacional de zonas deprimidas y grupos marginados que a la fecha sigue vigente.