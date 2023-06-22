Reconoce Piña a equipo de trabajo

FRONTERA COAH-. Ardua labor realizaron los servidores públicos de la administración del alcalde Roberto Piña que sin recibir instrucciones se sumaron a la causa y brindar todo tipo de atención a los más de 100 migrantes que llegaron a la ciudad de Frontera.

“Agradezco mucho a mi equipo, tengo que ser sincero yo no estaba enterado y todo el equipo estaba trabajando en eso, yo andaba en otras labores hasta que me di cuenta y todos, todos estaban ahí”, comentó el alcalde.

1 / 2 Sin recibir instrucciones todos estaban apoyando a los migrantes. 2 / 2 También reconoció la labor del sacerdote Paulo Sánchez. ❮❯

Reconoció la ardua labor de la gente de Protección Civil y Bomberos, de Bienestar, Seguridad Pública, Vialidad, regidores, todos trabajando y atendiendo a todos los migrantes, llevándolos a bañar, revisando su salud, invitándolos a comer.

“De repente pidieron tinacos, pipas, estaban en el verbo encarnado con el sacerdote Paulo Sánchez Valencia, él trae una misión de vida, hace un trabajo como nadie lo hace, él sabe a lo que vino a este mundo, él va por ellos, los trae, yo lo he acompañado a dejar a la gente a la carretera para que sigan su camino”, comentó el alcalde.

Los mismos migrantes son quienes corren la voz al resto de los migrantes, los invitan a parar en Frontera donde les han dado una buena atención y eso para el alcalde y su equipo es muy satisfactorio y el alcalde comentó que es gracias al excelente equipo de trabajo.

“Es un equipo ganador que da resultado es lo que hay que fortalecer, Obras Públicas, Fomento Económico, Bienestar, DIF todos, ojo, nosotros recibieron la administración con 55 directores, yo solamente tengo 10 directores y la gente ha visto un mejor trabajo”, comentó el alcalde.