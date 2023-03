Reconoce Piña la labor de mujeres

FRONTERA COAH-. Dentro de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, el alcalde Roberto Piña Amaya reconoció la figura que representa la mujer en todos los ámbitos, dijo que la mayor parte de su equipo de trabajo son mujeres porque son las de mayor fuerza, son leales y responsables.

"Para mí todos los días son el día de la mujer, pero para mí la mujer significa todo, en mi casa éramos siete hombres y mi mamá, la única mujer, me crio una mujer, ella me enseñó a respetar a una mujer, ella me inculcó ser la persona que soy, por eso tengo un tremendo respeto", comentó.

Dijo que la mujer representa el pilar de la sociedad, de la casa de la familia, dijo que su madre ha tenido una influencia muy fuerte hacia su persona, cree que la mujer es fortaleza, es lealtad.

Señaló que en ingresos la directora es mujer, en DIF, es mujer, en Bienestar, su secretaria particular, síndico es mujer, dijo que está rodeado de mujeres en su administración y cree firmemente en el valor de la mujer.

Dijo que el respeto a los derechos de las mujeres, la no violencia, la igualdad de oportunidades es un tema que se construye todos los días, las mujeres han sido el elemento necesario para dar igualdad, crecimiento, armonía, un lugar donde no haya una mujer habrá problema, desorden.

La mujer es elemento principal en la región en el tema de producción porque cada vez son más las mujeres que se capacitan como soldadoras y paileras, porque los hombres se van, si vienen de otras ciudades, hablan con ellos y se los llevan, las mujeres no, ellas no dejan a sus hijos, a sus hogares, su familia, su comunidad, ese y más es el valor de la mujer.