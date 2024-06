Reconoce Piña resultados

FRONTERA COAH-. En una rueda de prensa ofrecida tras darse a conocer los resultados preliminares, Roberto Piña agradeció a la parte de la ciudad que decidió otorgarle su confianza, aunque reconoció que la tendencia de la votación no favorecía a Morena. Hasta el momento se habían computado 27 casillas de un total de 109, y aunque aún faltaba mucho por computar, Morena se encontraba incluso en la tercera posición.

"Lo que hicimos en nuestra campaña fue creer en la gente de esta ciudad. Creíamos, tal vez de manera errónea, que las elecciones se ganaban con propuestas, con hechos, con confianza. Algo pasó porque no logramos adquirir la confianza de la gente", expresó Piña.

Piña señaló que el problema radicaba en el tema del dinero y que Morena no estaba listo para competir en esos términos. Aseguró que no utilizarían el dinero de la ciudad para competir y admitió que tal vez pecó de ingenuo, pero participó de corazón y con prestigio social.

"Nos vamos con la frente en alto. No ofrecimos dinero a absolutamente nadie. No hay quien pueda decir que ofrecimos un peso para que votaran por nosotros. Pensamos que la ciudad estaba lista para continuar, pero no fue así. Lo aceptamos y no pasa nada, estamos listos para lo que venga", comentó Roberto Piña.

Piña aseguró que seguirá trabajando para cerrar de manera fuerte, puntual y responsable la administración que todavía dirige. También pidió disculpas a sus compañeros de la planilla por no involucrar dinero en la elección y aceptó que si esto le costó la derrota, la aceptaba.

"Hay un tema de experiencia. Yo solo he participado una vez en la política, esta fue la segunda. Ya entendí, estoy listo y me deslindo de esto de aquí en adelante. A la gente que confió en nosotros, muchas gracias, y a los que creen que no era así, una disculpa. Lo único que tratamos de hacer fue una contienda de tamaño, de nivel, pero no existe", finalizó.