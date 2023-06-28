Reconocen a Hugo en telesecundaria

San Buenaventura, Coahuila.- Familias del sector rural asistieron a la Graduación de la Telesecundaria “Jesús Carranza” ubicada en el Ejido San Antonio de la Cascada.

El alcalde de San Buenaventura Prof. Hugo Iván Lozano Sánchez fue el padrino de la generación 2020-2023 y al llegar al recinto oficial los 26 alumnos con sus respectivas madrinas le agradecieron por atender la invitación.

La profra. Olga Lidia López López directora del plantel dio la bienvenida al Alcalde Hugo Lozano así como al Prof. Amaro Ballesteros Medrano Supervisor de la Zona Escolar 201 y destacó el apoyo que se ha brindado a esta telesecundaria donde se forma a los adolescentes del sector campesino, incluso mencionó que algunos jóvenes de la ciudad asisten gustosos hasta este bonito lugar.

En su mensaje el alcalde pelirrojo resaltó el gran apoyo que se realiza desde el Ayuntamiento y personas comprometidas con la sociedad, quienes impulsan para que todos los sambonenses tengan acceso a la educación; expuso que desde el Departamento encargado de atender a los planteles se han creado programas que beneficien y contribuyan en la economía de las familias, desde material didáctico, Deportivo o el transporte escolar gratuito por mencionar algunos.

Alumnas del tercer grado entregaron un reconocimiento al alcalde Hugo Lozano por aceptar ser padrino de generación y organizar diferentes eventos deportivos así como artísticos durante su escolaridad.

Una fiesta de muchos sentimientos durante la entrega de certificados y al final presentación artística del Mosaico cultural folclórico a cargo del ballet Luna Nueva de la misión cultural de san Buenaventura.