Reconocen gastronomía de Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Gobierno de México reconoció la gastronomía de Cuatro Ciénegas en manos de dos de sus exponentes: Rebeca Morales García y Gloria Alicia de León Almaguer, las cuales ponen en sus platillos el sabor de este pueblo mágico.

Cuatro Ciénegas continúa dando de qué hablar a nivel nacional e internacional no solo por sus maravillas naturales, su historia o su cultura, ahora por su gastronomía que ha destacado a nivel nacional.

Por medio del programa identidad y patrimonio Coahuila se reconoce las estampas de la comida tradicional de este estado, incluyendo a dos exponentes de este pueblo mágico.

Una de las reconocidas fue Rebeca Morales García, originaria de Cuatro Ciénegas y quien comparte su receta de carne de puerco con acelgas y queso cheddar, un platillo que permite llevar una cucharada de este municipio al paladar.

Rebeca relata que empezó en la cocina muy chica. A los diez años ya tenía, si no es que a los seis, con una silla para alcanzar el lavatrastes. Porque "traste que se usa, traste que se lava". Desde muy chiquitas las tenía metidas en la cocina.

"Mi abuela crio a cuatro hijos y muchos nietos, unos quince, y aparte cuidaba niños ajenos. Y todos nos cuidamos como hermanos, aunque seamos primos", relata Rebeca.

Lo primero que aprendió fue el asado de puerco, el cortadillo y el mole, que eran las comidas más comunes que hacía. En aquel tiempo ella les lavaba a los petroleros, y al ver la cocina empezó a acarrear gente también para comer.

"A mí se me da eso, cocino y tengo asistentes, viene gente de las obras, policías, la Guardia Nacional, a comer. De lunes a domingo tengo servicio, cuando necesito salir fuera les aviso que me voy de compras. A veces tenemos que salir hasta Monclova porque aquí no conseguimos varios productos".

Así mismo se reconoció a Gloria Alicia de León Almaguer, quien se dedica a la producción de dulces artesanales.

"Vendo desde hace unos tres años en la plaza. La gente dice que me queda mejor el dulce blanco. Es muy rápido para preparar: debes de tener una olla de aluminio, pones media taza de agua, un kilo de azúcar y un puño de glucosa a fuego lento"

Todo se prepara con productos de la región: dátil, cajeta de membrillo, nuez, ciruela pasa, higo.

"Mi suegra Ventura Garza me enseñó a hacer estos dulces hace unos 20 años. Ella siempre elaboraba mucho el dulce blanco. Yo quise aprender porque te saca de muchos apuros: un cumpleaños, un regalo, un evento. También para la venta es muy bueno aprender a hacer dulces", relató Doña Gloria Alicia de León.

Con estos relatos, el Gobierno de México reconoció la riqueza gastronómica de Cuatro Ciénegas, lo que permite posicionarlo también como un destino turístico.

Ante esto, la Alcaldesa Yolanda Cantú Moncada afirmó que este reconocimiento a la cultura gastronómica de Cuatro Ciénegas representa una gran distinción, pues permitirá ser referencia incluso como turismo gastronómico.

Dijo que desde el inicio de su administración se ha promovido las riquezas naturales, históricas, culturales, gastronómicas y artísticas que ofrece este pueblo mágico, lo que ha dado buenos resultados.

"Seguiremos impulsando a nuestro municipio, pues hemos logrado posicionarlo como un gran destino turístico", afirmó la Alcaldesa Yolanda Cantú Moncada.