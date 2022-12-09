Recuperarán los valores cívicos

Educación Física está dando énfasis en desarrollar ceremonias cívicas y el valor que se perdió durante el tiempo que duró la pandemia del covid19, por ello se llevó a cabo el concurso municipal de escoltas de las escuelas primarias.

Lo anterior lo dio a conocer Alma Gabriela García Osoria; regidora de Educación, dijo que esta actividad se llevó a cabo en el gimnasio municipal de la colonia La Morelos a donde acudieron maestros, alumnos y padres de familia para ver la demostración de escoltas.

Todas las primarias fueron convocadas y participaron, los alumnos se estuvieron preparando arduamente para dar lo mejor de sí en esa demostración, calificaron desde las instrucciones del sargento y todos los detalles de cada participante, así como la coordinación entre ambos.

Finalmente quedaron seis escoltas como finalistas y la mañana de este martes fueron las escuelas que mostraron sus habilidades ante los presentes, un evento que tuvo una duración de aproximadamente dos horas.

Se llevó a cabo la premiación luego de que el jurado revisara todos los detalles de cada escolta, se tomó la decisión de que quien merecía obtener el primer lugar era la escuela Raúl Capitán Lemuel de la colonia Guadalupe Borja.

La regidora de educación mencionó que a los integrantes de la escolta ganadora se les hizo entrega de banderas, cinturones, asta bandera y todo lo necesario para su escolta, en el lugar se contó con la presencia de personal de educación física, además de jefes del sector y personal de Servicios Educativos.