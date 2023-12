Reforzarán trabajo de recolección

FRONTERA COAH.- Los incendios en los contenedores se generan por travesuras de niños y adolescentes pero también como una forma de manifestación de inconformidad cuando los contenedores están hasta el tope, señaló Américo Castilla; director de Servicios Primarios quien mencionó que gracias a las estrategias implementadas, el año pasado en estas fechas decembrinas no se presentó el problema.

“No tuvimos incidentes pero fue gracias a que implementamos la estrategia de doble recolección y este año no será la excepción ya estamos listos para trabajar a doble marcha y hacer el llamado a la ciudadanía a que no tiene caso que se incendie el contenedor, no será necesario”, comentó.

Dijo que este es un compromiso que se está haciendo con la ciudadanía y el quemar los contenedores trae mucho daño al sistema de recolección porque se recaliente la soldadura, las láminas de los contenedores, dañando el material y nadie quiere estar en una reunión familiar con un contenedor incendiado.

Mencionó que el año pasado les fue muy bien en la temporada decembrina, solo se presentó un incendio que fue atendido por los elementos de Protección Civil.

El director mencionó que al quemar los contenedores también se genera una gran contaminación no solo en el contenedor, sino que también en el relleno sanitario lo que provoca la movilización de muchos para poder sofocarlo como ya se ha presentado aunque fue por el efecto lupa.