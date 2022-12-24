Refuerzan segurida den la ZC

SALTILLO, COAH.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lleva a cabo el Operativo Navideño y de Fin de Año, en el que participan todos los elementos de sus diferentes agrupamientos y corporaciones.

“En este operativo estamos coordinados con el Gobierno del Estado para resguardar la seguridad y el patrimonio de nuestras familias, vamos a estar al tanto durante todas estas fiestas de fin de año”, así lo dio a conocer el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez.

El funcionario municipal detalló que durante este periodo se suspendieron las vacaciones para el personal operativo, por lo que serán más de mil elementos los que estarán vigilando la ciudad.

“El objetivo de fortalecer la seguridad durante las festividades y continuar con una ciudad tranquila, se busca mantener la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía, tanto de los saltillenses como de las personas que nos visiten durante este periodo de fin de año”, afirmó el comisionado Fernández Montañez.

El operativo también cuenta con el apoyo de los agentes de tránsito para dar vialidad en las zonas de la ciudad donde se reporta mayor concentración de vehículos; asimismo, participa el Centro de Control y Comando para el monitoreo de las cámaras urbanas; de la misma manera habrá estrecha coordinación con el C4 del Gobierno del Estado.

“También hay participación del Grupo de Reacción Sureste con vigilancia en brechas y zona urbana, y la dirección de Comités Ciudadanos de Seguridad que coordina la atención de reportes de la ciudadanía vía grupos de WhastApp”, finalizó Federico Fernández Montañez.