Regala abanicos Hugo a familias

San Buenaventura, Coahuila.- Muy empático con las familias vulnerables y abuelos de San Buenaventura el joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo una visita especial a personas vulnerables para entregarles abanicos y mitigar la ola de calor.

Ante la solicitud de familias de escasos recursos el Edil autorizó este presupuesto para ayudar a su gente, platicó y escuchó peticiones.

La señora Lourdes Esmeralda Montelongo quien habita en la Saca San Buena, agradeció el gesto del alcalde pues mencionó que han sido días difíciles por las altas temperaturas.

Delia Margarita Vázquez Sánchez expuso que asistió al DIF San Buenaventura y su directora Lorena Del Valle anotó esta gestión, sin pensar que fuera muy rápida la respuesta.

También se aprovechó para asistir a adultos mayores quienes reciben platillos saludables durante la semana y por este trato diario se tiene fácil identificación de la situación que padecen para crear apoyos en bien de mejorar su calidad de vida.