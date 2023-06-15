REGALAN BOTELLINES DE AGUA

Castaños, Coah.- Ante las elevadas temperaturas que a la sombra el termómetro marca 42 grados centígrados, mientras que la sensación térmica supera los 45 grados, autoridades municipales a través del área de protección civil recorren la carretera 57 sobre todo en las paradas de autobuses donde se encuentra la comunidad en espera de un medio de transporte, están entregando botellines de agua con la finalidad de mitigar un poco la espera y el calor.

Acciones que, de acuerdo con el titular de la unidad municipal de Protección Civil, realizan como medida preventiva para evitar una deshidratación o que sufran un golpe de calor. La mañana de este jueves ejecutaron estas acciones y señaló que continuarán con la repartición de agua embotellada hasta que disminuya la temperatura.

La entrega se realiza principalmente en las calles del centro de la ciudad, los hospitales pero sobre todo en la parada de autobuses.

En un recorrido se encontraron con estudiantes de secundaria y bachillerato, así como adultos mayores que esperaban el autobús o que caminaban sobre esta avenida.