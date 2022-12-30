Registran dos incendios en Los Chorros

ARTEAGA, COAH.- Dos vehículos se incendiaron en diferentes eventos en el tramo de Los Chorros, en Arteaga; el primero de ellos se trató de una camioneta que quedó consumida en su totalidad por las llamas debido a una falla mecánica, el accidente se registró en el kilómetro 229.

Fue alrededor de las 10 de la noche del jueves que se reportó el siniestro al Sistema de Emergencias que movilizó de inmediato al personal de Bomberos y de Protección Civil de Arteaga, fue el conductor de una camioneta Ford Lobo modelo 2008, quien viajaba con su familia originaria de Escobedo Nuevo León, quien explicó que una falla mecánica hizo que detuviera la marcha y al descender para ver que había pasado, comenzó el incendio en el área del motor.

Pese a los esfuerzos del propietario del vehículo y de otros automovilistas las llamas comenzaron a propagarse rápidamente por lo que se necesitó la intervención de los Bomberos de Arteaga quienes rápidamente realizaron las maniobras para sofocar el incendio; al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal para resguardar el área y a la familia afectada en tanto se realizaban las maniobras para sofocar el siniestro.

Por otra parte, la mañana del viernes se incendió un vehículo de transporte de materiales por una aparente falla mecánica en el kilómetro 230 de la carretera federal 57 en el tramo Los Chorros.

El conductor de la unidad que es propiedad de una ferretera, manifestó a los elementos de la Policía Municipal que detuvo la marcha del vehículo cuando empezó a salir humo del cofre y al descender de la unidad no pudo controlar las llamas que envolvían el motor de camión de 3 y media toneladas.

Rápidamente elementos de heroico cuerpo de Bomberos de Arteaga acudieron al sitio para sofocar el siniestro sin quien nadie resultara lesionado, mientras los efectivos de seguridad pública municipal cerraron momentáneamente la circulación para las maniobras de extinción del fuego.