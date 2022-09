Regresa Hugo a Prepa Ladislao

San Buenaventura, Coahuila.- El joven alcalde de San Buenaventura Hugo Iván Lozano Sánchez regresó con gusto a la preparatoria Ladislao Farias Campos donde cursó la Media Superior, para escuchar la Conferencia "Las Matemáticas son Divertidas" impartida por el Ing. Salvador Hernández Vélez, rector de la U. A. De C.

Felicitó al personal docente y alumnos por celebrar de esta manera el 44 aniversario de la Escuela de Bachilleres de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila donde hizo grandes amigos y compañeros.

El Ingeniero Luis Carlos Talamantes Arredondo, Coordinador de la Unidad Norte, junto a la directora de la Escuela de Bachilleres, María Fernanda Ibarra Linares dieron la bienvenida a los asistentes resaltando el compromiso de trabajar en bien de la formación de nuevas generaciones.

El profe Hugo Lozano dijo que al recibir la invitación a esta celebración no dudó en hacer un espacio de la agenda pública para recordar su época en la institución, sin embargo el entusiasmo del rector Hernández Vélez para exponer sobre la ciencia matemática en la vida cotidiana fue una experiencia divertida y entre los alumnos de bachillerato vieron ejemplos que serán de gran familiaridad al momento de estudiar ingenierías como la Aritmética, Trigonometría y el coco de muchos jóvenes que es el Álgebra.

Definitivamente que fue una conferencia muy entretenida ya que los asistentes participaron desde su asiento en los ejercicios matemáticos que el rector Hernández Vélez fue guiando con materiales que les proporcionó la escuela de Bachilleres LFC como hojas de papel y palitos de madera.

Entre los invitados especiales asistió el Ing. Félix Ibarra Linares Coord. Gral. de educación a distancia, M. C. Griselda Berenice Escalante Ibarra Directora de la Facultad de Metalurgia, M. Roberto Gerardo Adán Sánchez Director de FIME, Dr. Gabriel Aguilera Mancilla Director de F. C. A. Dra. Susana Victoria Sierra Herrera Directora de la Facultad de psicología, M.A.E. Glenda Lilia Sánchez Rodriguez Directora del Centro de Idiomas Monclova , Dr. Gilberto Gutiérrez González Coord. Unidad de seminarios U. A. DE C. Dr. Lázaro Abdiel Falcón Franco Sub Coord. Infoteca Central, Lic. Carlos Villarreal Pérez Coord. Regional de la Secretaria de inclusión y Desarrollo Social Coahuila.