Rehabilita Orica auditorio de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el embellecimiento y cuidado del Auditorio Municipal del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, se pretende mejorar las condiciones del emblemático lugar qué es ubicado para importantes campañas de salud, bienestar, eventos sociales o trámites legales de la sociedad.
El Presidente Municipal Manuel Humberto Villarreal Cortez dijo que se ha pintado la parte de enfrente de la lámina y se rehabilitaron las dañadas, todo esto con el apoyo de la compañía ORICA.
Hizo un agradecimiento especial a la empresa que ha brindado siempre respaldo a las acciones de beneficio colectivo y por hacer posible estos trabajos.
ORICA también hizo cambios de luminarias para el interior del auditorio, mejorando la imagen del inmueble.
Los trabajadores que se encargan del mantenimiento trabajan en diversas acciones.
Principalmente en la fachada se realizan trabajos de remodelación.
También se trabajó en rehabilitar la iluminación interior del inmueble.