Rehabilita Orica auditorio de Cuatro Ciénegas

Agradece alcalde Beto Villarreal por su atención al inmueble.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 12 agosto, 2023 - 06:17 p.m.
Diversas acciones de mantenimiento realizan en el Auditorio Municipal de Cuatro Ciénegas con apoyo de la empresa Orica.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.-   Con el embellecimiento y cuidado del Auditorio Municipal del Pueblo Mágico de  Cuatro Ciénegas, se pretende mejorar las condiciones del emblemático lugar qué es ubicado para importantes campañas de salud, bienestar, eventos sociales  o trámites legales de la sociedad.

El  Presidente  Municipal Manuel Humberto Villarreal Cortez dijo que se ha   pintado  la parte de enfrente de la lámina y se rehabilitaron las dañadas,   todo esto con el apoyo  de la compañía ORICA.

Hizo un agradecimiento especial a la empresa que ha brindado siempre respaldo a las acciones de beneficio colectivo y por hacer posible estos trabajos.

ORICA también hizo cambios  de  luminarias para el interior del auditorio, mejorando la imagen del inmueble.

 
Los trabajadores que se encargan del mantenimiento trabajan en diversas acciones.
Principalmente en la fachada se realizan trabajos de remodelación.
También se trabajó en rehabilitar la iluminación interior del inmueble.

