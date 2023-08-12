Rehabilita Orica auditorio de Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Con el embellecimiento y cuidado del Auditorio Municipal del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, se pretende mejorar las condiciones del emblemático lugar qué es ubicado para importantes campañas de salud, bienestar, eventos sociales o trámites legales de la sociedad.

El Presidente Municipal Manuel Humberto Villarreal Cortez dijo que se ha pintado la parte de enfrente de la lámina y se rehabilitaron las dañadas, todo esto con el apoyo de la compañía ORICA.

Hizo un agradecimiento especial a la empresa que ha brindado siempre respaldo a las acciones de beneficio colectivo y por hacer posible estos trabajos.

ORICA también hizo cambios de luminarias para el interior del auditorio, mejorando la imagen del inmueble.