Reporta Alcalde a extorsionadores en el Libramiento

FRONTERA COAH-. Son constantes los reportes de empresario relacionadas con actividades extrañas en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, hablan de gente que anda en unidades que no son de la ciudad y que detienen pipas de gasolina para tratar de extorsionarlos.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Roberto Piña, dijo que la jurisdicción del libramiento Carlos Salinas de Gortari es de origen estatal, se hizo hincapié en que ellos no pueden trabajar en el libramiento.

Cuando hay algún accidente o tema complicado inmediatamente ingresa la policía del Estado que tienen la jurisdicción completa, por ello se está estableciendo una comunicación tarjeta informativa con la gente de Fiscalía, el fiscal en el estado y Seguridad Pública para enterarlos de lo que está pasando.

"Me genera ruido que los empresarios comiencen a tener intranquilidad con ese tipo de ejercicios, seguirán buscando que la ciudad esté tranquila, ellos me piden que no permitamos que empiecen a ver actividades extrañas y hasta que termine mi administración haremos lo necesario por estar tranquilos",

Los policías municipales tienen que entender que hay responsabilidad muy marcada sí participa en algún tema de este y otros tipos de temas.