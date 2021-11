Reportan camiones saturados

FRONTERA, COAH.- Camiones la ruta aviación y 8 de Enero fueron reportados por usuarios, al circular sobresaturados de su capacidad permitida por lo que una usuaria decidió mejor bajarse en do ocasiones de estas unidades, para mejor tomar un taxi y dirigirse a su destino.

Adriana Chávez, usuaria de la ruta Aviación y 8 de enero de Frontera, denunció que en reiteradas ocasiones ha tenido que descender de las unidades debido a la saturación ya que inclusive le ha tocado ver personas paradas en el pasillo de los camiones.

"Venia en el camión número 20 y alcance a tomar una foto, aunque no se ve tan bien, pero venían muchas personas en el camión, hasta algunos de pie, y obviamente superaba por mucho lo permitido en estas unidades, por lo que mejor me paré, también ya me había tocado en la unidad 60 que también venía muy llena y el chofer seguía subiendo pasaje", explicó la denunciante.

Ante esta situación pidió a las autoridades competentes poner atención en los aforos permitidos en las unidades de transporte público, una vez que se busca mantener el orden y los contagios a la baja en el municipio y la región.

Finalmente la usuaria dijo que al ser un cliente frecuente de esta ruta se encuentra preocupada por las condiciones, sanidad y sobre todo que se respeten las normas establecidas por las autoridades de salud.