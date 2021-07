Repunta hotelería

Coahuila

Turismo al 100% en fines de semana

Cuatro Ciénegas, Coah.- Tras señalar que en este Pueblo Mágico la ocupación hotelera registran un 100 por ciento de ocupación entre viernes y domingo, entre semana registran entre un 38 y 40, Luis Gilberto González Arocha, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Coahuila y Tesorero Nacional de AUMTOMEX, A.C., destacó que a nivel estatal el promedio oscila entre el 38 y 42 por ciento.

"La verdad es que la situación que durante lo más duro de la pandemia los obligó a suspender su actividad, si bien no alcanzamos el 100 por ciento, se alcanzamos el punto de equilibrio, confiando en que conforme avancen las semanas, el número de clientes se incremente", agregó.

Mencionó que los Pueblos Mágicos han sido un revulsivo para visitas turísticas, además la capital Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Ciudad Acuña y Monclova, son los municipios con mayor afluencia turística y por ende, los que registran mayor cantidad de hospedaje.

El empresario hotelero destacó la necesidad de mantener las medidas de sanidad establecidas, "No podemos bajar la guardia ya que nos puede suceder lo que entidades como Tamaulipas, Nuevo León, entre otros que habían alcanzado el color verde en la medición, de nuevo el número de contagios en esos lugares se han elevado, lo que no sucede con Coahuila, donde el esfuerzo del Gobernador Miguel Ángel Riquelme en coordinación con todos los sectores ha logrado mantener a la baja la incidencia. Como coahuilenses, debemos cumplir con los protocolos, seguir guardando la sana distancia, utilizar el cubre bocas, lavarnos con frecuencia las manos y atender todas las recomendaciones que nos hagan, la pandemia no ha desaparecido, ahí está amenazante", comentó.

González Arocha, dijo que recién regresó de Hermosillo, donde en conjunto entre Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, entidades del Noroeste, se busca la coordinación con el Noreste y enlazar circuitos buscando atraer turismo europeo.

"Además de cumplir con nuestra responsabilidad promoviendo las etnias ya que no se trata de busca dinero, solamente, queremos convivencia entre los Kikapus, Negros Mascogos, Mayos y otras tribus que prevalecen en el norte de México", señaló.

.

REACTIVAR E IMPLEMENTAR NUEVAS ACTIVIDADES

Entre otras cosas el dirigente de los hoteleros en Coahuila y tesorero nacional de los auto operadores, dio a conocer que reactivarán el Festival del Globo y el municipio ya anunció la Feria de la Uva, además de diversificar el turismo con nuevas y más actividades para el turismo

Finalizó diciendo que Cuatro Ciénegas se consolida y está en plena reactivación.